Украинская балерина Екатерина Кухар удивила поклонников пикантным снимком, который сделала в Чистый четверг

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Чистый Четверг-это не только о подготовке к самому светлому празднику и банных процедурах....В это праздник нужно еще и" вымыть " свои мысли: не думать о плохом, не ругаться и не обижаться.. ☝🏻Поэтому, лучше этот день провести только с позитивными мыслями и хорошим настроением...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кухар позирует на камеру в одном халате, демонстрируя всех идеальное тело.

«Огонь», «очень красивая», «бомба вообще», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось ранее, балерина Екатерина Кухар, которая была судьей на проекте «Танці з зірками», порадовала поклонников снимком в идеальном платье.

«Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах...» - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Кухар позирует в платье «в пол» и с элегантным вырезом. Наряд подчеркивает точеную фигуру звезды, на что обратили внимание и ее поклонники.

«Это космос», «Это не платье, а эстетической оргазм», «вы очень красивая», «Вау! Очень красивая 😍😍😍❤️», «Шедевральный наряд! 👏😊», «Великолепная, сама элегантность», «Необыкновенная женщина», «Сама нежность», - пишут они.

Напомним, что Екатерина Кухар показала свои достоинства в одних перьях, Остапчук не сдержался: "Просто бомба".

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" засветила лишнее в прозрачном платье: "Зажигательная".

Также Politeka сообщала, что Екатерина Кухар оголила плечи: "Ого, какие большие".