Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда Квартал 95, показала совместное фото со своим мужем в Инстаграм

На фото Кекелия стояла в блузе или чем-то подобном, а рядом стоял ее муж Роман Дуда. Он на кадре отвернулся и видно было его в профиль. Вера обняла своего мужчину и положила голову ему на спину. На фоне ничего не было видно, так как он был размыт. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так как у нас грузинско-украинская семья, то на любой праздник - и Пасха не исключение, у нас всегда на столе запеченная курица в духовке, грузинская мамалыга с сыром сулугуни и, конечно же, аджика собственного изготовления. Это просто "маст хев" на нашем праздничном столе. Обычно мы проводили целый день с семьей. Ранее старались всегда поехать к родителям на Пасху. В этом году поздравим их по видеосвязи. Конечно же, мыы будем дома. Испечем пасхальный пирог, возможно, еще приготовим рыбу в духовке и пюре из картошки", - написано в сообщении.



Фото набрало более тысячи лайков, среди которых отметилась и Ксения Кошевая, жена Евгения Кошевого.

Ранее мы сообщали, что Молодая украинская певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала" удивила домашним роликом на последнем месяце беременности.

Как известно, артистка вместе со своим супругом Романом ожидает первенца. Несмотря на насыщенные будни, звезда успевает заняться творчеством и порадовать поклонников семейными роликами. В этот раз артистка представила милый клип.

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