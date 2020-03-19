Известная украинская актриса Вера Кекелия, звезда "Квартал 95", показала новое фото в Инстаграм

На фото Вера позирует совсем без одежды, а только в одних золотистых перчатках. Она повернула голову в бок и закрыла от удовольствия глаза. Кекелия дополнила образ блестками на теле. На фоне ничего не было, фото оказалось студийным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Перчатки - ещё одно отличное средство защиты;)", - написала Вера.

Фанаты успели поставить более одной тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Шикарно! Вы супер!)", "Изумительная.Такие стильные ,блистательные фото ", "Боже, как это красиво", "Божественна".

Ранее мы сообщали, что певица, звезда "Квартала 95" Вера Кекелия позировала в необычном и очень стильном образе.

Вера, вероятно, сидит на стуле, схватившись за пояс плаща и затянув его покрепче. Девушка немного откинула свой дерзкий наряд назад и под ним показались стройные ножки в колготках в сеточку. Больше из одежды на Кекелии, по всей видимости ничего не было.

Стоит отметить, что под плащом виднелся кусочек оголенного тела. Завершали стильный образ узкие очки.

Сообщалось, что самая голосистая красотка «Квартала 95» порадовала публику новым откровенным кадром.

Так на одном из новых опубликованных фото, Вера Кекелия позирует в вечернем платье, усыпанном блестками и с открытой спиной. Образ дополнила белоснежная накидка, как боа, только меховая.

На другом - бельевом варианте коктельного платья, которое артиска "заприметила" еще с осени, также открыта спина, артистка стоит, как и на первом снимке, в полуоборота и пронзительно смотрит в объектив камеры.

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