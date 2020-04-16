Скандальная российская телеведущая Ольга Бузова показала поклонникам, с кем предпочитает коротать карантин
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Немножко мимимишности в ленту 🐶🐶 Мои кареглазые бусинки, я вас так люблю ❤️ @evachelsi__ .У кого из вас есть домашние питомцы? Пишите кто, и как зовут», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографиях Бузова демонстрирует превосходную фигуру, позируя с штанах и в футболке, а также собаками на руках.
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«Бусинка. Кошечка», «обожаю тебя и твоих собак», «Вау, какая красота», «Хомяк Сонька», «огонь!», «Оль , какая же ты классная», «вааай, красотулечки», - пишут ее поклонники.
До этого мы писали, что российская телеведущая Ольга Бузова показала новый образ в Инстаграм.
На фото Бузова позирует в леопардовом топе, который почти ничего не смог скрыть. Также Ольга показала свою новую прическу, которую она сделала. Можно сразу заметить, что телеведущая укоротила волосы. Но фанаты заметили, что бюст у звезды тоже стал больше. Некоторые предположили, что без пластического хирурга тут не обошлось.
"Мои хорошие, скажите честно. Мне идёт новая стрижка??? Всем хорошего дня. Жду вас в 14.00 у себя в ПЭ", - написала Бузова.
Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"А грудь откуда", "от пластического хирурга!", "Идет новая грудь тебе", "карешка тебе всегда шла, и будет идти", "Вау, какая красотка, нереальная", "Нет, не очень. Я думаю удлиненное каре шло больше", "Так даже круче, бунтарский образ будто", "Как обскубленная. Очень коротко!", "Это кольцо поводок напоминает".
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А еще Politeka писала, что зареванная Бузова привселюдно сожгла одежду и остригла волосы, скандальные кадры
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