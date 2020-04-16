Известная певица Анна Седокова порадовала фанатов новым пикантным снимком, сделанным с возлюбленным на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Оставайтесь дома», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Седокова позирует в крохотном белье, а рядом возле нее позирует 27-летний баскетболист Янисс Тимм. Сама звезда элегантно задрала ногу.

«Всем надо такое!», «фигурка бомба», «фигурка Пушка», «красивая пара», «огонь!», «вау, какие страсти», «роскошные формы», - пишут они.

Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала себя после заявления о вернувшейся болезни.

Не так давно Анна заявила, что она снова вынуждена лечиться от крапивницы и даже показала в социальной сети Инстаграм в разделе Стори, как лежит под капельницей и как пострадала ее кожа из-за заболевания. После певица наконец-то решила появиться в прямом эфире и рассказать о своих буднях.

Уставшая Анна появилась с ярким макияжем на лице, однако не смотря на внушительный слой косметики и тонирующий крем, артистке не удалось скрыть мешки под глазами и заметно ухудшевшееся состояние кожи. Яркий цвет помады на ее губах только привлек внимание к бледной коже.

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