Скандальная российская актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками личным секретом

Об этом она рассказала в новом посте. Свежий снимок звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Актриса призналась, что несмотря на карантин пережила самый лучший день рождения в своей жизни.

«У меня это точно был один из самых лучших дней! И написали/позвонили просто рекордное количество людей и отпраздновала я его в компании 100 тыс. человек!!)))) Ещё и пообщаться со всеми гостями успела. Кароч, спасибо вам за этот день!! Я пипец как кайфанула!!», - написала актриса.

Свой пост она сопроводила фото в бардовом костюме. Звезда развалилась на кровати, поставив рядом тарелку с фруктами. Всего за 20 минут пост Асмус лайкнули более 12 тысяч человек. В комментариях актрисе оставили множество комплиментов.

«Модница Кристина) Повезло Гарику!», «Небрежно красивая», «Крис Красотка. Шикарная девушка», «Кристина, ты супер!! С прошедшим!!», «Спасибо за конкурсы! Это очень интересно!», - пишут пользователи сети.

Как известно, Асмус отметила свой день рождения в прямом эфире. Так, кстати, делают многие известные люди, ведь из-за карантина они лишились возможности отметить праздник с друзьями.

Напомним, что скандальной Асмус в день рождения припомнили все грехи, актриса не выдержала: «Хватит с меня».

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