Зірка серіалу «Інтерни» Христина Асмус порадувала шанувальників яскравим фото з ванної, чим привернула навіть чоловіка співачки Наташі Корольової

Артистка написала, що 14 квітня їй виповнилося 32 роки, передає Рoliteka.net. На знімку красуня постала у ванній. Дане фото було зроблено в рамках інтерв'ю, яке нещодавно давала актриса.

Асмус постала у мокрій білій сорочці, виставивши середній палець і засвітивши яскравий манікюр. На її обличчі помітний макіяж з акцентом на губи. Виглядає зірка дуже спокусливо, та так, що повз знімка не міг пройти артист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік відомої співачки Наташі Корольової.

Артист поставив лайк запису, чим одразу ж привернув увагу. Можливо, Корольова не пробачить такого вчинку і приревнує коханого.

Що стосується самого посту, він за годину набрав більше 50 тисяч лайків та багато коментарів. Користувачі мережі написали привітання красуні.

"а фак при чому?", "...не дуже фото для такого дня😒", "в розгул пішла. Гаріку походу🤣🤣🤣", "32 це завжди фак 🤣", "своїм підписникам. «П-повага»", "Все де та дівчинка з інтернів. Бідна студентка, тепер доросла жінка !", "Христина! Прекрасні 32 роки! Яскрава, молода, розумна👍👍👍 Продожайте «палити» в тому ж дусі! І будьте щасливою і здоровою 😘😍❤️", "Ти офігенна 🤘😘🤩 ти дуже ніжна, але сильна дівчинка 💪з днем народження красуня 😍💖будь щаслива і нехай оточують тебе найвідданіші і кращі люди 🤘ти цього заслуговуєш😌", "З Днем Народження, Христина 😘 ви красуня, обожнюю вас 💔", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Христина Асмус позувала в лосинах і піджаку, а образ доповнила помаранчевим топом і кросівками. Волосся і зірки було зібране у хвіст.

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