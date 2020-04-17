Звезда "Квартал 95", юмористка и актриса Елена Кравец приятно удивила поклонников нежным фото в постели

В этот раз на фан-аккаунте артистки появилось милое фото в черно-белой обработке. Елена появилась на кадре в социальной сети Инстаграм в мягкой белоснежной постели, якобы мирно засыпая, сообщает Politeka.net.

Как известно, звезда вынуждено отменила множество съемок, проектов и публичных мероприятий после введения карантина. Артистка находится на изоляции уже несколько недель, тем не менее, звезда "Квартала 95" и "Женского квартала" не устает радовать поклонников фото из разных проектов.

На фан-странице Кравец появился один из архивных снимков Елены, которая удивила нежным образом. В добавок к этому было представлено интервью женщины с коллегой. Так, по словам артистки, хоть она на изоляции, однако маски не носит, а антисептики попросту не любит.

«Возмущает, что из-за карантина я еще и поправилась, - с улыбкой говорит Елена. – Это.. пусть будет немножко! Даже не поверила – поставила детей на весы, но это только расстроило. Пришлось перейти на совсем другую систему питания. Сейчас я совсем не пью, вообще не до этого – нет-нет, я не беременна! Просто 80 процентов времени отвечаю на вопросы детей, даже несмотря на то, что нянь не отпускала – можно сойти с ума! Это какое-то варево, вообще не продуктивное, странная жизнь».

Ранее мы сообщали, Кравец рассказала, чем занимается на карантине. Звезда опубликовала в Инстаграм фото, на котором позирует возле гимнастического мяча. Рядом с ней на снимке ее фитнес-тренер.

"Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновленным. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом!", - заявила Кравец.

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