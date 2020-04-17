Звезда украинского сериала «Школа» Елизавета Василенко порадовала поклонников серией ярких фото

Свежие кадры звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На фото Лиза одета в блестящий микро топ, бретели которого она спустила, оголив свои плечи и частично засветив грудь. Кроме этого в кадр попал плоский животик артистки. Юной звезде сделали яркий макияж с блестками, благодаря чему ее образ стал еще пикантнее. На втором фото Лиза выгнулась в соблазнительной форме, продемонстрировав идеальные изгибы своего тела.

За день пост актрисы собрал почти 74 тысячи лайков. В комментариях поклонники оставили множество комплиментов.

«Мать, я ослеп», «Невероятно красивая», «Самая лучшая», «О боже, Лиза», «Заюнька ты богиня», «Такая красивая, просто балдёж», «Это шикарно», «Огонь», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что 21-летняя Василенко поделилась снимком в нижнем белье. На фото она засветила все свои достоинства – тонкую талию, упругую «пятую точку» и идеальные изгибы. Отметим, что Василенко работала моделью еще до «Школы». Кроме этого, она была известна как косплеер. Она переодевалась в разных персонажей из мультфильмов и аниме.

Напомним, что Лиза Василенко разделась прямо на улице ради горячих фото: "Какая же роскошная!".

Как ранее сообщала Politeka, Лиза Василенко взбудоражила страстными образами, показав свои прелести со всех сторон: «Шикарная».

Также Politeka информировала, что Лиза Василенко без белья и стыда похвасталась пикантными кадрами: "Просто нет слов".