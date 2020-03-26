Модель, блогер і актриса Єлизавета Василенко, яка стала популярною після виходу серіалу "Школа", опублікувала серію яскравих фотографій у вечірніх сукнях

Неповторними образами дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На першому знімку Ліза позувала в жовтій сукні та грубих черевиках, оголивши свої стрункі ноги. На другому постала в ніжно-рожевому вбранні і голими плечима. Третє плаття яскравого синього кольору зробило акцент на тонкій талії зірки.

«Дівчата, цей пост для вас. Принцесові будні ніхто не відміняв і неважливо чи є на це привід! Ця лінійка - просто солодка, ніжна цукерка, ідеальна для випускного!», - написала Василенко.

Сукні дуже сподобалися шанувальникам актриси. Особливо враховуючи той факт, що багато з них школярки. За годину її пост зібрав понад 37 тисяч лайків.

«Вау, як принцеса», «Ти шикарна у всіх сукнях», «Ти просто красуня», «У всіх шикарна», «наша Красуня», «Масяяя» «Мілашка», «Ну дуже красива», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 21-річна Ліза Василенко нерідко знімається у відвертих фотосесіях, але від цього здивування не стає менше. На недавніх знімках вона постала в жовтих шортиках, крім яких на ній нічого не було. Дівчина прикрила груди руками і закрила очі.

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