Солістка групи KAZKA Олександра Зарицька здивувала фанатів знімками з відомим музикантом

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з солістом швейцарської групи Кadebostany, передає Рoliteka.net. На кадрах пишногруда Зарицька стоїть під ручку з Вільямом Єремією, який виступає під псевдонімом Кadebostan. Видно, що знімки були зроблені в Стамбулі ще до карантину.

«03.04 - прем'єра - @kadebostany_official x КАЗКА - У мене все ОК», - повідомила Зарицька.

Шанувальники групи залишили під постом більше 4 тисяч лайків. Всі в захваті від майбутнього дуету, а деякі не можуть повірити, що КАЗКА записала такий трек.

«Красиві», «Дуже дуже сильно чекаю!!», «Це у вас дует буде? Я збожеволію, якщо так», «Бусічкі», - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що на сторінці Кadebostany раніше було опубліковано уривок з кліпу на цю пісню. У ньому Зарицька разом з солістом групи знаходяться в машині, яка здійснює обороти навколо своєї осі. На Зарицькій надітий капелюшок, який прив'язаний до шиї шарфом.

Раніше ми писали, що KAZKA до карантину планувала масштабний тур по країні. Київський концерт вони встигли дати, опублікувавши фото з виступу. Видно, що група постаралася і влаштувала справжнє шоу з красивими ефектами і костюмами. На сцені Саші подпевало троє бек-вокалісток.

Нагадаємо, що пишногруда Олександра Зарицька приголомшила змінами у зовнішності, дуже сміливо: «Прямо на обличчі…».

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