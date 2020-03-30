Зірка вирішила більше не приховувати правду!

Солістку групи KAZKA Олександру Зарицьку застукали з чоловіком в самий пікантний момент

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«BABY I’M OK. Прем'єра в п'ятницю», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Зарицька позує разом з солістом швейцарської групи Кadebostany, який прикриває обличчя рукою.

«не ховай очі…», «вогонь», «ура! Невже», «ого, ось це так!», «Боже, які ви милі», - пишуть в коментарях.

До цього ми писали, що Олександра Зарицька здивувала фанатів знімками з відомим музикантом.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з солістом швейцарської групи Кadebostany. На кадрах пишногруда Зарицька стоїть під ручку з Вільямом Єремією, який виступає під псевдонімом Кadebostan. Видно, що знімки були зроблені в Стамбулі ще до карантину.

«03.04 - прем'єра - @kadebostany_official x КАЗКА - У мене все ОК», - повідомила Зарицька.

Шанувальники групи залишили під постом більше 4 тисяч лайків. Всі в захваті від майбутнього дуету, а деякі не можуть повірити, що КАЗКА записала такий трек.

«Красиві», «Дуже дуже сильно чекаю!!», «Це у вас дует буде? Я збожеволію, якщо так», «Бусички», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що пишногруда Олександра Зарицька приголомшила змінами у зовнішності, дуже сміливо: «Прямо на обличчі…».

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA приголомшила сміливим чином, особисті кадри: "З глузду з'їхала?".

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