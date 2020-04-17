Молодая украинская певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала" появилась на семейном фото с супругом в неожиданном образе

Как известно, артистка вместе со своим супругом Романом ожидает на скорое появление малыша, звезда на последнем месяце беременности активно проводит время даже на карантине. Несколько дней назад Вера появилась в домашнем виде и засняла целый клип на песню "Отдушина", а сегодня порадовала Инстаграм милым фото с мужем, передает Politeka.net.

В этот раз звезда "Квартала" появилась в естественном виде без макияжа и в пиджаке на голое тело. В таком же черном пиджаке появился и супруз артистки, приятно покорив поклонников:

«Парочка настроена серьезно;) Всё вымыли, себя выкупали - чистый же четверг, яйца купили, дрожжи, ванилин и всё, что нужно для Пасхального пирога! ⠀ Самое главное достижение крайних дней - научили родителей пользоваться FaceTime!

Подготовили их к семейному празднику Пасхи по видео звонку;)))) ⠀Единственное, что через экран телефона не обнимешься и не померяешься крепкостью яиц😂 А так всё у нас зашибись! #ромаивера #пасха», - написала Кекелия под новым постом.

Поклонники в свою очередь написали множество комментариев под постом звезды, в шутку отметив, что звезда примерила на себя с мужем образ из фильма "Мистер и миссис Смитт"

"Так как у нас грузинско-украинская семья, то на любой праздник - и Пасха не исключение, у нас всегда на столе запеченная курица в духовке, грузинская мамалыга с сыром сулугуни и, конечно же, аджика собственного изготовления. Это просто "маст хев" на нашем праздничном столе. Обычно мы проводили целый день с семьей. Ранее старались всегда поехать к родителям на Пасху. В этом году поздравим их по видеосвязи. Конечно же, мыы будем дома. Испечем пасхальный пирог, возможно, еще приготовим рыбу в духовке и пюре из картошки", - написала Вера ранее.

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