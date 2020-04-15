Після запуску «Жіночого кварталу» у команді студії «Квартал 95» з'явилося багато красивих жінок, які швидко стали зірками Інстаграма

Рoliteka.net згадала найяскравіших учасниць нового шоу, яке очолила зірка «Кварталу» Олена Кравець. Зазначимо, що 43-річна актриса зібрала навколо себе молодих і талановитих дівчат, яких дуже швидко зробила популярними зірками. Кожна з красунь - мрія будь-якого хлопця.

Гаряча блондинка Лера Товстолес грає в мініатюрах «Кварталу» коханок і дружин. Навіть її Instagram-сторінка названа дуже епатажно – Лера – дружина мільйонера. Дівчина має дуже струнку фігуру і подає великі надії як актриса.

Ірина Сопонару вже встигла запам'ятатися українцям своєю участю в гумористичних шоу. Зараз вона замість Кравець веде смішні новини на «1+1». Яскрава блондинка часто ділиться відвертими фото.

Вокалістка Марта Адамчук дуже скромна дівчина, але навіть вона іноді радує шанувальників гарячими фото. Дівчина пробує себе в ролі актриси, але основна її роль – це учасниця вокального квартету, який виконує всі пісні в шоу.

Найекзотичніша учасниця «Жіночого кварталу» Еліна Мбані теж співає в шоу. Вона як і більшість її колег володіє стрункою фігурою.

Спортсменка Катерина Нікітіна часто радує шанувальників яскравими незвичайними фото, демонструючи свою розтяжку і чудову фізичну форму.

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