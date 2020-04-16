Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала нові фото в Instagram

На першому фото Лера позує у ванній кімнаті, стоячи біля дзеркала. Вона спустила одну бретельку свого білого топа, для більш пікантного кадру. На другому знімку Товстолес вже сидить на стільці і розсунула ноги, а в руках тримає свого кота. Вона була в білому топі і чорних штанях. На тлі можна побачити журнальний столик, де лежала книга, і велике просторе вікно. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Під одним фото Валерія написала, що посварилася сама з собою, а під другим - що кішечки сидять вдома.

Фанати встигли поставити кілька сотень лайків і написали коментарі:

"Вай,яка красуня у мене в стрічці", "Кудлата", "Які кішечки", "Я своєї смішний пикою сам себе і веселю?)".

Раніше ми повідомляли, що зірка "Квартал 95", модель і артистка Лера Товстолес похвалилася красивим тілом.

Одна з бретелей топа, зісковзнула з плеча, що додало образу певної пікантності.

Крім того, не можна не звернути уваги на рельєфи артистки - її тонку талію і пружний живіт.

Лера посміхнулася, закинувши ногу на стілець, тим самим розставивши ноги.

В пості зірка зізналася, що з настанням весни її балкон перетворюється на кухню, де вона снідає.

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