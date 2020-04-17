Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак разругалась сразу с несколькими артистами

Спор разгорелся под постом Собчак в Инстаграм, передает Politeka.net. Как известно, телеведущая высказала свое мнение по поводу прямых эфиров, которые сейчас ведут звезды. Ее возмутил тот факт, что звезды устраивают странные развлечения, обливая себя всякой гадостью и отрезая клоки волос.

«Взрослые женщины ругаются из-за того, кто первый придумал обмазаться каким-нибудь говном, а кто за кем повторил», - отрезала блондинка, намекая на популярную телеведущую Настю Ивлееву и Олю Полякову.

В комментариях у Собчак отписался комик и шоумен Максим Галкин, который, кстати, был гостем одного из прямых эфиров Ивлеевой. Он заявил, что люди таким образом веселят других и относятся к этому с иронией.

«Вон вся страна пережила твой катафалк и танцы на свадьбе, даже на это иронии у людей хватило, а тут кто-то у себя на страничке в лапше искупался – подумаешь…Короче, легче. Серьёзное лицо - это ещё не признак ума», - отрезал Галкин.

Собчак не смолчала и написала шоумену длинный ответ о том, что ее свадьба была постиронией над всеми обрядами и условностями, но многим этого не понять. Телеведущая решила ударить по больному и провела аналогию с Пугачевой.

«Для кого-то (не для меня, сразу оговорюсь) между Аллой Борисовной и условной "Нюшей" тоже нет особой разницы – обе певицы, а чо такого?)))) обе поют же!!!)», - колко заметила Собчак.

Стоит отметить, что в комментариях отписалась и украинская звезда Оля Полякова.

«Согласна на все 100%!!! Это тебе не свадьба в катафалке!», - заявила она.

Добавим, что Собчак поддержали некоторые звезды и поклонники. Так, продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина поддержала выпад Собчак, назвав прямые эфиры Бузовой и Ивлеевой матерным словом.

«Хоть одна здравая мысль уже и правда тошно смотреть на контентмэйкеров наших! страшно что люди готовы терять человеческий облик и достоинство ради статистики блин !!! ради охватов», - пишут пользователи.

Напомним, что Галкин с детьми не смогли оторвать глаз от помолодевшей Пугачевой в халатике: "Любимая, это....".

Как ранее сообщала Politeka, Собчак набросилась на Богомолова из-за одного слова на глазах у друзей: «Это какой-то Дом-2».

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