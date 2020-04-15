Радянська і російська співачка Алла Пугачова отримала незвичайне привітання від свого молодого чоловіка Максима Галкіна

Як відомо, Алла Борисівна сьогодні, 15-го квітня, відзначає 71-річчя. Епатажна артистка не тільки здивувала мережу черговим перетворенням, з'явившись на сімейному відео, зробленим її чоловіком в честь свята, але ще й умилила спілкуванням з дітьми, передає Politeka.net.

Так, в цей раз Галкін вирішив зняти на відео, як він готувався разом з дітками до свята своєї дружини - діти намагалися намалювати цілий плакат з милими сердечками, власноруч прикрасили будинок, а син Алли Борисівни навіть вирішив сам надути кульки.

У ролику видно, як чоловік Пугачової керує процесом з боку, а вже після знімає привітання дітей на камеру, також показуючи змінилася після пластики зірку:

«З днем народження, кохана!», - коротко написав Галкін під новим роликом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Божечки як милоооооо 😻», «З днем народження, дуже гарна сім'я🥀», «Справжнього щастя дочекалася просто жінка», «🙏милі,такі милі,З Днем Народження!!!Нашу дорогу Аллу Борисівну!!!💐🌻🌼🌷🌸🌹», «найкрасивіша іменинниця!😍 Зі святом вас!», «Які ви класні , Алла шикарна 😍», «З днем народження!!! Міцного вам усім здоров'я!!!🎂💐».

Напередодні свого дня народження зірка зважилася на чергове перетворення - в гонитві за красою і молодістю. Так, співачка засвітилася з "новим" обличчям на одному із заходів, що відразу ж помітили папараці. Як писали російські ЗМІ, Примадонна зробила пластику обличчя, повік, а також підтяжку обличчя.

Алла Борисівна прокоментувала перетворення, підтвердивши, що дійсно звернулася до "зоряного" хірурга, але зазначивши, що ніяких серйозних операцій не було.

"Оскільки мені не можна загальний наркоз ... я робила маленькі підтяжки ... Нитки - це жахливо. Тільки легкі операції. У мене просто гарна шкіра і хороші друзі пластичні хірурги, які не беруться за такі речі", - поділилась Алла Борисівна.

Нагадаємо, одного разу невдала пластична операція ледь не коштувала життя Пугачової. Так, у 90-х роках вона вирішила продовжити собі молодість за допомогою пластики грудей, обличчя, а також видалити більше 10 кг підшкірного жиру. Операцію робили в Швейцарії. І якщо спочатку задоволена новою зовнішністю артистка відчувала себе чудово, то по поверненню в Мосву її стан погіршився.

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