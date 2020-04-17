35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук позабавил поклонников нелепым видом
Как передает Politeka.net, звезда поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в несколько пикантном виде. Остапчук делал селфи в пиджаке и рубашке с бабочкой, "не заметив", что остановился в аккурат перед зеркалом, и в отражении был виден в полный рост.
Таким образом, телеведущий сверкнул белыми трусами и своей пятой точкой. Судя по подписи - так и было задумано. А горячий кадр пришелся по душе требовательной публике.
"Пригласили на онлайн свидание. Оцените look от 1 до «в смысле?»", - подписал фото Остапчук.
Менее чем за час пост "лайкнули" более 7 000 человек. Пользователи кинулись обсуждать внешний вид знаменитости и его выходку.
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"красавчик 😍"
"Ух який💋"
"Главное удобство)))) будь собой)))!"
"Красавец👍10 балов 😂 барышня оценит😉"
"😂Ну если вдруг попросят показаться во весь рост,то думаю не вариант 🤔"
"Вид в зеркале 10 баллов"
"Как будто в панталонах))"
"вид сзади ого-го"
Ранее мы сообщали, Остапчук потряс публику располневшим видом. Владимир выпустил очередной клип-пародию. На этот раз на хит российской группы Little Big «UNO». Он назвал свою песню «Скучно» и посветил ее самоизоляции дома и связанными с ней проблемами.
В клипе Остапчук появился «поправившимся» на 15 килограмм и в компании резиновой женщины. Вместе со своей «подругой» он играл в приставку, "#подбухивал" и сам делал себе стрижку.
Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась: "Это уже слишком".
Как сообщала Politeka, партнерша Остапчука по "Танцям з зірками" показала постельные забавы с известным блогером: "такое творят!".
Также Politeka писала, что любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца: "Очень цепляющая..."