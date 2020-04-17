35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук позабавил поклонников нелепым видом

Как передает Politeka.net, звезда поделился свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в несколько пикантном виде. Остапчук делал селфи в пиджаке и рубашке с бабочкой, "не заметив", что остановился в аккурат перед зеркалом, и в отражении был виден в полный рост.

Таким образом, телеведущий сверкнул белыми трусами и своей пятой точкой. Судя по подписи - так и было задумано. А горячий кадр пришелся по душе требовательной публике.

"Пригласили на онлайн свидание. Оцените look от 1 до «в смысле?»", - подписал фото Остапчук.

Менее чем за час пост "лайкнули" более 7 000 человек. Пользователи кинулись обсуждать внешний вид знаменитости и его выходку.

"красавчик 😍"

"Ух який💋"

"Главное удобство)))) будь собой)))!"

"Красавец👍10 балов 😂 барышня оценит😉"

"😂Ну если вдруг попросят показаться во весь рост,то думаю не вариант 🤔"

"Вид в зеркале 10 баллов"



"Как будто в панталонах))"

"вид сзади ого-го"

Ранее мы сообщали, Остапчук потряс публику располневшим видом. Владимир выпустил очередной клип-пародию. На этот раз на хит российской группы Little Big «UNO». Он назвал свою песню «Скучно» и посветил ее самоизоляции дома и связанными с ней проблемами.

В клипе Остапчук появился «поправившимся» на 15 килограмм и в компании резиновой женщины. Вместе со своей «подругой» он играл в приставку, "#подбухивал" и сам делал себе стрижку.

Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась: "Это уже слишком".

Как сообщала Politeka, партнерша Остапчука по "Танцям з зірками" показала постельные забавы с известным блогером: "такое творят!".

Также Politeka писала, что любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца: "Очень цепляющая..."