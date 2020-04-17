Российская актриса Кристина Асмус удивила фанатов смелым снимком после того, как ее поздравили с днем рождения

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Любимые, спасибо! Фантастически нежный и вкусный был торт!!! 👍🏻 Ещё и кожу увлажняет хорошо 😂😂😂 Спасибо вам всем за фидбэк по поводу прямого эфира! ☄️ Я так понимаю, викторина всем зашла! ☺️ Ну кайф, кайф! Можем проводить иногда», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Асмус позирует на камеру с цветами и с белым веществом на лице. Скорее всего – это торт, в который «макнули» звезду. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

«Харламов, это уже перебор», «Ваай, какая прелесть», «прикольно», «огонь вообще», «Про кокс на лице то?», «Кристина страшно представить, что у тебя на лице», «Нифига себе Гарик жидкими детишками расстрелял тебя», - пишут они.

До этого мы писали, что Кристина Асмус показала, как выглядит после бурной вечеринки по случаю своего дня рождения.

14 апреля популярной российской актрисе исполнилось 32 года. В связи с карантином она решила отметить этот праздник со своими поклонниками, пригласив их на импровизированную онлайн-вечеринку. На следующий день Асмус показала результаты своих бурных развлечений.

Так, на странице актрисы в Инстаграм появилось новое селфи, судя по всему, сделанное сразу после пробуждения. На нем Асмус выглядит, как после дикой гулянки: растрепанные волосы, некое подобие домашнего халата и черные круги от размазавшейся туши под глазами, как будто знаменитость плакала.

«Скок время? Че вчера было?», - написала на снимке актриса.

Напомним, мокрая Асмус в ванной вскружила голову Тарзану: "Королева не простит".

Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус устроила пьяные танцы на вечеринке, скандальное видео: "Шальная императрица".

Также Politeka писала, что мокрая Кристина Асмус слетела с катушек в свой день рождения, Семенович не выдержала.