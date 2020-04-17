Российская актриса Кристина Асмус удивила фанатов смелым снимком после того, как ее поздравили с днем рождения
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Любимые, спасибо! Фантастически нежный и вкусный был торт!!! 👍🏻 Ещё и кожу увлажняет хорошо 😂😂😂 Спасибо вам всем за фидбэк по поводу прямого эфира! ☄️ Я так понимаю, викторина всем зашла! ☺️ Ну кайф, кайф! Можем проводить иногда», - говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Асмус позирует на камеру с цветами и с белым веществом на лице. Скорее всего – это торт, в который «макнули» звезду. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
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«Харламов, это уже перебор», «Ваай, какая прелесть», «прикольно», «огонь вообще», «Про кокс на лице то?», «Кристина страшно представить, что у тебя на лице», «Нифига себе Гарик жидкими детишками расстрелял тебя», - пишут они.
До этого мы писали, что Кристина Асмус показала, как выглядит после бурной вечеринки по случаю своего дня рождения.
14 апреля популярной российской актрисе исполнилось 32 года. В связи с карантином она решила отметить этот праздник со своими поклонниками, пригласив их на импровизированную онлайн-вечеринку. На следующий день Асмус показала результаты своих бурных развлечений.
Так, на странице актрисы в Инстаграм появилось новое селфи, судя по всему, сделанное сразу после пробуждения. На нем Асмус выглядит, как после дикой гулянки: растрепанные волосы, некое подобие домашнего халата и черные круги от размазавшейся туши под глазами, как будто знаменитость плакала.
«Скок время? Че вчера было?», - написала на снимке актриса.
Напомним, мокрая Асмус в ванной вскружила голову Тарзану: "Королева не простит".
Как сообщала Politeka, безбашенная Асмус устроила пьяные танцы на вечеринке, скандальное видео: "Шальная императрица".
Также Politeka писала, что мокрая Кристина Асмус слетела с катушек в свой день рождения, Семенович не выдержала.