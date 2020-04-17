Блондинка Татьяна Котова, которая раньше входила в трио «ВИА Гра», показала идеальное тело в купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

«Татьяна Котова. Это любовь», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Котова поирует спиной на камеру, демонстрируя всем свои роскошные формы. Также можно заметить, что образ девушки дополняет браслет и красивые серьги.

Несмотря на то, что фотография была размещена не в Сторис, ее поклонники лишь активно лайкали снимок, хотя и не комментировали его.

Как сообщалось ранее, эффектная блондинка Татьяна Котова, которая несколько лет выступала вместе с коллективом ВИА Гра, поразила откровенным образом.

Свежее фото женщина опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Котова предстала в белых трусиках и топе, который еле вместил необъятную грудь звезды. Котова распустила волосы, взяла в руки краешки трусиков, чтобы сделать фото еще более пикантным. Сверху она накинула джинсовую куртку, но главная гордость певицы все равно просматривается через прозрачный топ.

Тему под постом Котова тоже решила обсудить пикантную. Она анонсировала эфир с сексологом, который поможет парам, у которых есть проблемы в отношениях.

«Карантин сейчас может помочь укреплению отношений в одних семьях и разрушить другие», - отметила Котова, предложив поклонникам задавать вопросы, которые их больше всего волнуют.

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».

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