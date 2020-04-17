Модель уже не знает, что придумать на карантине

19-летняя французская супермодель Тилан Блондо, которую из-за ангельской внешности с детства называют "самой красивой девочкой", обескуражила новым фото

Как передает Politeka.net, красотка поделилась кадром в "сториз" в Инстаграм, на котором не постеснялась показать себя в необычной позе. Карантин повлиял и на Тилан - теперь вместо гламурных фотосессий, девушка выставляет домашние фото и каждый раз пытается придумать что-то новенькое.

Так, юный талант модельного бизнеса предстала в коротких черных шортиках, которые обтянули ее упругие бедра, черной толстовке и зеленых кроссовках.

Девушка эффектно присела перед зеркалом, сфотографировав свое отражение - "ничего себе!" Красотка при этом закрыла глаза и надула губки, будто бы спит. Она даже подписала "zzz" - так в иностранных комиксах обозначают звук храпа.

Кроме скучающей Тилан (которая решила покривляться перед зеркалом), в кадр попал ее рыжий песик породы "шпиц" и разбросанные вещи по комнате.

Ранее мы сообщали, Блондо решила показать в соцсети косметические процедуры. Модель поделилась фото, на котором сидит в милой пижаме со звездочками, кокетливо приспустив кофту с одного плеча, и с белой маской на лице.

Несмотря на такой незамысловатый снимок, поклонники Блондо остались в восторге. Девушку буквально засыпали комплиментами в комментариях.

До этого мы писали, что Блондо поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в домашнем образе, но весьма соблазнительном.

Модель покорила естественной красотой. Без косметики и в обычной одежде - Тилан все так же хороша. Так, ради жаркого снимка, девушка надела короткий топ (под которым, как видно, нет нижнего белья) и широкие шорты малинового оттенка с забавным детским принтом.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, за что получила свой титул.

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