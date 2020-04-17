Украинский продюсер Потап устроил зажигательные танцы с красавицей-незнакомкой и показал это всем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Домачел в Тик Токе», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Потап исполняет зажигательный танец с незнакомкой. Украинцы отреагировали на это весьма неоднозначно.

«хм, Каменских на заметку», «круто», «ну сравнить дом с тюрьмой..ребят, хорошо, что вы не знаете, что такое тюрьма...хотя если б знали, то так бы не ныли:)», «Жуткие пельмени», «Что у нее со ртом?», - пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая украинская певица Настя Каменских вызывает неизменный восторг среди поклонников благодаря пикантным фото.

После того, как артистка сбросила более двадцати киллограмов лишнего веса, она решила устраивать целые серии откровенных фотосессий, демонстрировать фигуру в едва заметных крошечных костюмах на сцене и удивлять домашними снимками в бикини. Потап наконец-то рассказал, как относится к тому, что его жена раздевается на публике.

Так, Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть: «Куда мы катимся».