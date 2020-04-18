Возлюбленная шоумена Александра Реввы Анжелика показала, милый семейный кадр из архива

Как сообщает Politeka.net, Анжелика Ревва очень уважает мужа и принимает все его идеи, снимаясь с ним в клипах. К тому жена артиста очень хозяйственная и знает как устроить для мужа отдых после рабочего дня. Кроме того, она активно ведет свою страницу в сети Instagram, где показывает фото из повседневной жизни, а также снимки с работы и профессиональных фотоссесий.

На этот раз, 37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, растрогала и умилила сеть кадром на котором предстала в обнимку со своим звездным мужем.

Жена Александра Реввы показала расслабленный счастливый кадр, на котором поближе прижалась к любимому мужу и ласково улыбается в объектив. На фото можно рассмотреть оригинальный объемный свитер белого цвета, который примеряла Анжелика. Ее муж предстал в черном гольфе. Супружеская пара словно показали две половинки одного целого: "инь и ян".

Похоже фото было сделано в рамках профессиональной сьемки для глянцевого журнала. Удивительно, что еще в 2019 году парочка мечтала просто выключить мобильные телефоны и побыть вместе. Их желание сбылось на карантине.

"Обложка 2019... Предсказатели.. 😅🙈", - подписала соответствующее фото Ревва. На снимке написано: "Выключим телефон и просто будем вместе".

Пользователи сети умилились семейной идиллией звездной пары и оставили им много теплых отзывов и пожеланий. Другие и правда удивились, что пророческие слова супругов неожиданно сбылось.

"Какие вы красивые ❤️👍", "Оч красивые 💪🏾🥔", "И как после этого не поверить в то, что все мечты сбываются, если очень захотеть 🙈😂", "Красивые такие", "Вы очень красивая пара🤗", "Ванга отдыхает".

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

Как сообщала Politeka, Анжелика Ревва засветила лишнее в крохотном топе: «заводит с полуоборота».

Также Politeka писала, что Анжелика Ревва посветила прелестями в огромном декольте: "Я протестую!".