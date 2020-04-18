Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова устроила мастер-класс по похудению дома

После того, как был введен карантин, звезда решила не просто закрываться дома и ограничивать общение, но и найти себе интересно занятие на время, пока она отменила все проекты. Так, певица устроила мастер-класс по похудению дома. Звезда решила устраивать утром прямые эфиры в Инстаграм, чтобы поклонники смогли вместе с ней заниматься, сообщает Politeka.

Сегодня утром Оля появилась без макияжа с привычно завязанными волосами и в удобном спортивном костюме: певица тренировалась в черных лосинах и кофте такого же оттенка.

Сама звезда комментировала все занятия, а также с усердием выполняла все упражнения, периодически подбадривая тех, кто смотрит ее эфир в социальной сети Инстаграм. На видео можно заметить, как Оля, качая пресс, в шутку посмеялась, говоря, что все будет скоро очень болеть.

Отметим, ранее свой дом и территорию вокруг него звезда показала в специальном шоу. Она позировала в спортивном костюме и с распущенными волосами. При этом также можно отметить, что не побоялась в шоу звезда продемонстрировать, как проходят домашние будни на карантине.

Оля похвасталась личной теплицей, где с детками посадила несколько овощей. При этом ведущая Екатерина Осадчая задавала много разных вопросов, касающихся домашнего быта артистки. Сама Оля не без юмра отвечала на самые провокационные и даже появилась в банном халате с дочерью во время своего отдыха.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Оля Полякова показала ролик в сторис Инстаграм, где нет такой функции.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

Как сообщала Politeka, Полякова устроила экстремальный отдых в одном купальнике, засветив грудь

Также Politeka писала про Полякову, Фреймут и других звезд, которые сменили цвет волос и поразили видом