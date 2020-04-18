37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, известная ролями в фильмах "Квартал 95", очаровала атмосферным фото, ради которого рискнула лишиться штанов
Как передает Politeka.net, Светлана опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном образе. Босоногая актриса в черной майке расположилась на софе, подмяв одну ногу под себя, а другую выставив вперед. При этом звезда смотрела куда-то в сторону, немного задрав голову.
Блондинка любит естественные фото: без броских макияжей, блестящих нарядов и лишнего пафоса, но зато с глубоким смыслом и уютными сюжетами.
Так и на этом чувственном снимке, Светлана, скорее, передает настроение, чем хочет похвастаться луком.
Сдержанное и стильное фото, безусловно, не оставило равнодушных. Менее чем за час пост "лайкнули" более 8 000 человек, оставив уйму комплиментов в комментариях.
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"Я хоть и не мужчина, а наблюдать такую эстетику- не отказалась бы😅😌🙌 Светлана, Вы бесподобны!😍"
"Планета!!!))"
"Красота и безупречный стиль"
"Светик, опять забыла куда фотоаппарат поставила?"
Ранее мы сообщали, Ходченкова похвасталась неожиданным образом. На одном из фото в Инстаграм, блондинка предстала в вязаном красном боди и белых кедах, позируя в кресле, широко расставив ноги.
Поклонники за считанные минуты успели поставить более 5 000 "лайков", засыпав звезду комплиментами.
"Надо же какая простая и хорошая фотография) ❤️"; "Светлана, вы прелесть!"; "Так совсем можно похудеть 😃"; "Не типичное фото для тебя", - писали в комментариях.
Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила интимным видео с коллегой, сеть кипит: «Она безумна».
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