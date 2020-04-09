37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нескольких фильмах "Квартал 95", потрясла откровенным нарядом и неприличной позой
Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном виде. Из одежды на Светлане только вязаный красный боди и белые кеды.
Красотка позирует в кресле, при этом расставила ноги настолько широко, что можно в любую секунду пересечь грань приличия. Худые коленки звезды сразу же бросаются в глаза - поклонники переживают, что она сильно изменилась на карантине.
Актриса собрала волосы в высокий хвост и нанесла минимум косметики. Ходченкова положила голову на руку и устало смотрела в камеру.
"Моя любимая Света Ходченкова ❤️ @svetlana_khodchenkova для апрельского номера @cosmopolitan_russia Картинки не вошедшие в cover story, но мною очень любимые", - говорится в сообщении.
Машина Ляшко разбилась в ДТП: первые кадры с места аварии, "врезалась в фургон и..."
Не живет дома: выяснилась тревожная причина «заплаканности» Елены Зеленской
Любовница Эдгара Каминского не выдержала и сделала больно Славе из "НеАнгелов", фото: "Огромная любовь"
Знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой: выглядит отпадно
Поклонники за считанные минуты успели поставить более 5 000 "лайков", засыпав звезду комплиментами.
"Надо же какая простая и хорошая фотография) ❤️"
"Светлана, вы прелесть!"
"Так совсем можно похудеть 😃"
"Не типичное фото для тебя )"
"Светлана Вы талантливая и многогранная красавица... 💐"
"Какая раскованность"
Ранее мы сообщали, Светлана потрясла необычным фото, вернее необычным ракурсом. Девушка будто бы смотрит в объектив через лампу. При этом сидит, согнув и прижав к груди ноги. Ходченкова приспустила рубашку на плечи и кинула дерзкий взгляд.
«Когда на 10й день карантина начинаешь обниматься с коленями», «Светлана ну нельзя быть на свете как красивой такой», «Колени можно трогать. Как там врачи говорят. Главное не трогать лицо. Хотя не уточнили чье», - пишут в комментариях.
Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила интимным видео с коллегой, сеть кипит: «Она безумна».
Также Politeka писала, что раздетая звезда фильмов "Квартал 95" устроила шоу для взрослых прямо на сцене: "Ничего себе!"