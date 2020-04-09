37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, снявшаяся в нескольких фильмах "Квартал 95", потрясла откровенным нарядом и неприличной позой

Как передает Politeka.net, звезда поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном виде. Из одежды на Светлане только вязаный красный боди и белые кеды.

Красотка позирует в кресле, при этом расставила ноги настолько широко, что можно в любую секунду пересечь грань приличия. Худые коленки звезды сразу же бросаются в глаза - поклонники переживают, что она сильно изменилась на карантине.

Актриса собрала волосы в высокий хвост и нанесла минимум косметики. Ходченкова положила голову на руку и устало смотрела в камеру.

"Моя любимая Света Ходченкова ❤️ @svetlana_khodchenkova для апрельского номера @cosmopolitan_russia Картинки не вошедшие в cover story, но мною очень любимые", - говорится в сообщении.

Поклонники за считанные минуты успели поставить более 5 000 "лайков", засыпав звезду комплиментами.

"Надо же какая простая и хорошая фотография) ❤️"

"Светлана, вы прелесть!"

"Так совсем можно похудеть 😃"

"Не типичное фото для тебя )"

"Светлана Вы талантливая и многогранная красавица... 💐"

"Какая раскованность"

Ранее мы сообщали, Светлана потрясла необычным фото, вернее необычным ракурсом. Девушка будто бы смотрит в объектив через лампу. При этом сидит, согнув и прижав к груди ноги. Ходченкова приспустила рубашку на плечи и кинула дерзкий взгляд.

«Когда на 10й день карантина начинаешь обниматься с коленями», «Светлана ну нельзя быть на свете как красивой такой», «Колени можно трогать. Как там врачи говорят. Главное не трогать лицо. Хотя не уточнили чье», - пишут в комментариях.

Напомним, звезда фильмов «Квартал 95» взбудоражила интимным видео с коллегой, сеть кипит: «Она безумна».

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