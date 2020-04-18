41-летняя российская певица Альбина Джанабаева, жена артиста Валерия Меладзе, променяла сцену на плиту

Как передает Politeka.net, звезда активно делится в своем микроблоге в Инстаграм кадрами карантинных будней - много времени, судя по всему, Альбина проводит на кухне.

Так, в своем новом видео Джанабаева показала, как печет булочки с маком (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Певица предстала в сером платье, горчичного оттенка фартуке, без макияжа, с собранными в пучок волосами.

Сначала звезда, как следует, замесила тесто, затем сформировала рулетики, обмазала их яйцом и посадила в духовку. В конце Альбина показала готовые аппетитные булочки крупным планом. Примечательно, что во время видео на секунду мелькает фото ее мужа - возможно, так и было задумано, а может быть ошибка при монтаже.

В милой поварихе, Альбине, трудно узнать роковую красотку до карантина. Певица заменила красную помаду на фартук, а каблуки на мойку. Но, кажется, что она очень счастлива.

"пончики-пасочки... Все напекли??? #home #cooking 😁😉💪🏼", - подписала видео Джанабаева.

Поклонники за несколько часов успели более 46 000 раз оценить пост, засыпав певицу комплиментами. Многие отметили, что ее мужу сильно повезло.

"Какие ручки умелые! Чудо! 😍Повезло Валерию! Талантливая, умная, красавица, да еще и хозяйка отличная👏🏽👌🏽😍"

"Как повезло Меладзе!!!"

"Ух ты, Альбина без макияжа, красавица! 👍 "

"Альбина супер, даже не думала что в кухне вы большая мастерица! 👏"

"Ах, Валерий попался в кадре)))"

"Я сейчас захлебнусь слюной!!!👏"

Ранее мы сообщали, недавно Джанабаева отметила 41-летие, и ради такой даты выставила горячее фото в Инстаграм. На ней красный боди и такого же цвета туфли на шпильках. Звезда присела на высокий табурет, выставив напоказ сочные бедра. Боди тесно обтянул ее пышную грудь, но при этом осталось место для полета фантазий. Пышная прическа, красная помада и голливудская улыбка дополнили эффектный образ Альбины.

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением