Кончита Вурст преобразилась до неузнаваемости и кардинально сменила имидж

Как сообщает Politeka.net, Кончита Вурст — сценический образ австрийского музыканта Тома Нойвирта, который был создан им в качестве высказывания в поддержку толерантности и свободы самовыражения человека.

Также певец называет его своим альтер-эго: Кончита — отдельная личность, со своей биографией и судьбой. Она существует только на сцене, а всё остальное время Том Нойвирт является самим собой. Поэтому неудивительно, что личная страница певца полнится снимками в его повседневном "мужском" образе.

Недавно популярный певец показал видео на котором общается со своими поклонниками по видеосвязи. При этом он предстал в настоящем мужском образе. Он примерял футболку, которая подчеркнула его накаченное тело. А также дополнил свой повседневный лук кепкой и серьгой в носу

На видео поклонники выказывали артисту множество комплиментов, а также задавали довольны личные вопросы на которые певец к сожалению не ответил, а лишь отшутился.

Пользователи сети поблагодарили Тома за то, что он опубликовал такое милое видео на котором певца действительно не узнать - прям настоящий мужик. Так и хочется сказать: "Вот же красавчик".

Также ранее сообщалось, что Том Нойвирт разместил новое фото, на котором сложно отыскать намек на женственность.

Он выбрал стильный лук, который состоял из кожаной куртки черного оттенка, толстовке с цепями вместо шнурков, армейских ботинках и ярких штанах кирпичного цвета. Свой образ "горячего рокера" он завершил солнцезащитными очками, банданой и круглой сережкой.

В подписи он пожелал своим подписчикам удачной недели. Пользователи сети оставили множество восторженных комментариев, они восхищались не только новым образом певца, но и отмечали, что певец стал совсем другим человеком и его не узнать.

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