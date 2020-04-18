Известный российский актер и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал карантинное видео в Инстаграм
На видео Глушко позирует в разноцветной пижаме или чем-то подобном. На нем была и Наташа королева в желтой куртке и очках. Образ Сергей дополнил шляпой, на которой была розовая грива. Пара и еще кто-то пели песенку о карантине, танцевали и позировали возле слона на дворе. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели посмотреть видео и написать несколько комментариев:
Самолет с россиянами неожиданно рухнул, никто не выжил: первые подробности и кадры трагедии
Ослабление карантина: Зеленский сообщил, когда украинцы выйдут на работу и запустят транспорт
Брежнева сняла лифчик после скандала с Седоковой и показала "владения" Меладзе: "С годами все слаще"
Врачи не в силах помочь звезде Х-Фактора, обидчик Пугачевой взвыл от боли: «Я мучаюсь, это просто безумие!»
"Вы молодцы научите нас так же", "Разве в нас в стране карантин ?", "Это само-само-само самоизоляция.....", "Крутяк Серёга!", "Очень позитивно и здорово!", "Люблю Вас!!!!", "Это кара-кара-кара-ул!", "Вот он главный карантинщик", "Судя по домику на заднике)))не Италия)))и слава те яйцы", "Я не знаю, но когда я смотрю это видио у меня ассоциативно приходит на ум КВН ДАЛС слова на кара".
Сообщалось, что известный российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж украинской певицы Наташи Королевой, показал карантинное видео в Инстаграм.
На кадрах Сергей Глушко, такое настоящее имя танцора, сидел выглядывая из окна и смотрел вверх. Видно было только голову бодибилдера, а также тюль и комнатный цветок. Муж Королевой пропел песенку о вирусе, а в конце видео достал импровизированный автомат, из которого стрелял по новой заразе.
Напомним, Тарзан похвастался своими умениями в спортзале, оценили не все
А еще Politeka писала, что Тарзан впервые показал своего старшего брата, как он выглядит
Также Politeka сообщала, что муж Королевой застрял между ног великана