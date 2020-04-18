Известный российский актер и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан), муж Наташи Королевой, показал карантинное видео в Инстаграм

На видео Глушко позирует в разноцветной пижаме или чем-то подобном. На нем была и Наташа королева в желтой куртке и очках. Образ Сергей дополнил шляпой, на которой была розовая грива. Пара и еще кто-то пели песенку о карантине, танцевали и позировали возле слона на дворе. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели посмотреть видео и написать несколько комментариев:

"Вы молодцы научите нас так же", "Разве в нас в стране карантин ?", "Это само-само-само самоизоляция.....", "Крутяк Серёга!", "Очень позитивно и здорово!", "Люблю Вас!!!!", "Это кара-кара-кара-ул!", "Вот он главный карантинщик", "Судя по домику на заднике)))не Италия)))и слава те яйцы", "Я не знаю, но когда я смотрю это видио у меня ассоциативно приходит на ум КВН ДАЛС слова на кара".

Сообщалось, что известный российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж украинской певицы Наташи Королевой, показал карантинное видео в Инстаграм.

На кадрах Сергей Глушко, такое настоящее имя танцора, сидел выглядывая из окна и смотрел вверх. Видно было только голову бодибилдера, а также тюль и комнатный цветок. Муж Королевой пропел песенку о вирусе, а в конце видео достал импровизированный автомат, из которого стрелял по новой заразе.

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