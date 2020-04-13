Звезда "Квартал 95", модель и артистка Лера Товстолес похвасталась красивым телом

Звезда опубликовала черно-белый снимок в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Красотка позировала в светлом топе и темных брюках-клеш.

Одна из бретелек топа, соскользнула с плеча, что придало образу некой пикантности.

Кроме того, нельзя не обратить внимания на рельефы артистки - ее тонкую талию и упругий живот.

Лера улыбнулась, закинув ногу на стул, тем самым расставив ноги.

В посте звезда призналась, что с наступлением весны ее балкон превращается в кухню, где она она завтракает. Также красотка рассказала, что данный снимок был сделан в рамках фотосессии и решила вместе с фотографом запустить моду #моякухня_fatforest.

"Подсела на аудиокниги, засыпаю под них отлично 😄 Месяц на карантине прошел) ничего не успела, все проныла. Артисты конечно всегда должны поддерживать общество и развлекать людей, дарить им счастье. Но на самом деле они же очень зависимы от контакта с людьми. Я очень соскучилась по публике. Люблю я пошутить, потрындеть, те кто меня знают, подтвердят) Так что давайте трындеть) А ЧТО ЛЮБИТЕ ВЫ ДЕЛАТЬ ПО УТРАМ ?)", - добавила Товстолес.

За шесть часов пост собрал почти 1000 лайков и немного комментариев:

"Урок украинского - бомба🔥😅", "я банален в этом плане. по утрам новости, завтрак и что-нибудь посмотреть, пока кушаю", "Красота утро крута 🔥", "Фотосессия крутая ! 👍А для меня главное утром принять душ , сделать полноценный уход за лицом и телом , в тишине выпить стакан воды, настроившись на предстоящий день, а потом врубить зажигательную музыку и потанцевать , заряд хорошего настроения обеспечен ! 💖".

Напомним, звезда "Квартала 95" ошеломила переменами во внешности: "Просто не узнать".

Как сообщала Politeka, горячая звезда "Квартал 95" померилась прелестями с Астафьевой и Никитюк.

Также Politeka писала, что роскошная звезда "Квартал 95" показала, как развлекается с любимым на яхте.