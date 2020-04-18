Стройная блондинка из «ВИА Гры» Эрика Герцег, которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, показала соблазнительный кадр

На фото, которое 31-летняя артистка выложила в Инстаграм, она позирует вместе со своими коллегами, участницами группы «ВИА Гра» Ульяной Синецкой и Ольгой Меганской, передает Politeka.net.

Девушки позируют в объятиях друг друга, при этом Эрика выпитила свои аппетитные формы вперед.

Обратим внимание, что кадр не очень хорошего качества, немного размыт, однако фолловерам не помешало отсыпать очередную порцию комплиментов красавице-блондинке.

«Богини», «Вау красотки🔥», «Эрика, после карантина надеюсь выйдет песня ВИА Гры? Ну очень хочется услышать. Вас так мало в последнее время. Очень хотелось бы услышать в новом составе песни Это было прекрасно и песни старых составов», - пишут в сети.

До этого девушка опубликовала на своей странице в Инстаграм необычное фото. На снимке Эрика предстала в соблазнительном купальнике, который подчеркнул ее идеальную фигуру. Девушка стоит на фоне прекрасных видов, выгнувшись таким образом, чтобы подчеркнуть свой упругий пресс, подкачанные плечи и пышные формы.

«Я продолжаю челлендж. Жду от вас всех, мои Хорошие, лучшие летние фотографии для мотивации!», - написала Эрика.

За день ее пост собрал более 18 тысяч лайков. В комментариях все обсуждают идеальную фигуру звезды и просят поделиться секретом красоты.

Напомним, что Эрика Герцег пикантно оголилась и пошла по стопам Брежневой : «Не терпится вам показать…».

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег избавилась от одежды ради пикантного кадра: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Эрика Герцег умылась и ошарашила видом без макияжа: другой человек.