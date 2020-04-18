Невеста "Холостяка" Никиты Добрынина Дарья Квиткова показала новое фото в Инстаграм

На фото Даша позировала в корсете или корректирующем белье. Белья под корсетом не оказалось, а волосы Квиткова оставила распущенными. Образ дополнила звезда украшением на шее. Можно увидеть на фоне фотографа, который был размыт в кадре. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сравнение — лишнее огорчение

Каждый из нас неосознанно занимается анализом и сравнением себя с другими, зачастую не обращая на это никакого внимания. Мы сравниваем свою внешность, свои достижения и даже свои цели.

Это довольно распространённая практика, которой лучше избегать", - написала Дария.

Фанаты успели поставить почти 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Всегда будет тот, кто лучше. Но никто не запрещает стремится к идеалу. Очень красивая", "Самый яркий и позитивный человек. Правильно!!! Нужно быть собой", "Меня на карантине посетили мысли , что как только закончится карантин - поеду на пару дней с мужем отдыхать ... всё время это мы не можем с ним видеться ..... он на работе , я одна дома", "Нахлынули мысли про то какие же классные мэйки можно делать с той палеткой которую вы разыгрываете, но вообще, все правильно конечно написали", "Идеально", "Так красиво".

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