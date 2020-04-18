Известная актриса Мерьем Узерли, которая стала популярной благодаря сериалу "Великолепный век", показала новые фото в Инстаграм

На фото Мерьем позирует в белых штанах, жилетке и блузке или рубашке. Узерли приподняла одну ногу, руку и наклонилась. На втором фото актриса стояла на двух ногах, а руки были в стороне. На третьем снимке можно увидеть, что звезда все время позировала без обуви и стояла на столе, а вокруг можно увидеть кресла. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и написали множество комментариев. В них пользователи писали, что фото вау, какая Мерьем красивая.

Сообщалось, что актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», показала подросшую красавицу-дочь.

Так, на снимке актриса позирует вместе со своей подросшей дочерью, которая похожа на нее как две капли воды. При этом саму фотографию она никак не подписала, хотя ее поклонники все равно пришли в восторг.

«Боже, какая красота!», «вся в маму», «самые красивые», «милота», «куколки», «маленькая Хюррем Султана», «невероятная красота», - пишут они.

Сообщалось, что звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впечатлила поклонников своей внешностью после уколов красоты.

Известная турецкая актриса Мерьем Узерли вернулась к имиджу Хюррем. Долгое время знаменитая Роксолана из сериала "Великолепный век", была рыжеволосой красавицей, позже она перекрасилась в блондинку и проходила с этим цветом волос многие годы.

Напомним, Мерьем Узерли из "Великолепного века" похвасталась роскошным телом

А еще Politeka писала, что эффектная звезда «Великолепного века» показалась без белья на камеру

Также Politeka сообщала, что Хюррем из "Великолепного века" показала красавицу-дочь и поразила видом в обычной жизни



