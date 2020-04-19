Известная украинская певица Джамала показала новое фото в Инстаграм

На фото Джамала позирует в белой блузке. Волосы у нее были распущены, а руками она обнимала лист домашнего цветка. Можно заметить, какой у него большой листик. Ракурс был подобран шикарно и видно, что Джа получала истинное удовольствие. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Друзья, хочу поздравить с Пасхой всех, кто празднует.

Мы сейчас живем в трудное время: мир охватила пандемия, второй месяц мы изолированы по домам, уже три дня в наших городах нет чистого воздуха, пожары, войны. Много горя и не щадит никого", - написала певица.

Фанаты успели поставить три тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Христос воскрес!", "Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!", "С праздником, пусть ваши мечты сбываются", "Удивительная".

Сообщалось, что украинская певица Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, предстала в красивом образе молодой мамочки.

На снимке красотка блестала в коротком голубом платье в горошек, которое держалось на плечах. Завершали образ украинской знаменитости различные украшения.

Джамала сделала макияж с черными и голубыми стрелками под цвет наряда. Звезда улыбалась и смотрела в камеру. На ее губах - легкий блеск.

Сообщалось, что украинская певица Джамала выбрала песню для Евровидения-2020.

Голосование завершилось, и певица решила петь песню «Arcade».

«Мои дорогие друзья! Я буду петь Аркаду. Я надеюсь, вам понравится моя версия этой прекрасной песни! Не пропустите мой домашний концерт Евровидение - 10 апреля!», – заявила украинская певица на своей странице в сети.

Напомним, беременная Джамала переплюнула саму себя и решилась на отчаянный шаг

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