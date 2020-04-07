Украинская певица Джамала, которая ждет второго ребенка, поделилась трогательным снимком со старшим сыном

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Джамала широко улыбается и держит на руках своего сына Эмира. Судя по выражению лица мальчика, он не очень любит фотографироваться.

«Фантазия заканчивается. Делитесь, как проводите время с вашими детьми дома? мы собираем конструктор, рисуем, лепим из пластилина, учим буквы, цвета и т.д.. И, конечно, смотрим мультики. P.S. Выражение лица Эмира говорит о том, что дело очень серьезное», - подписала пост Джамала.

За два часа пост звезды собрал почти 11 тысяч лайков. Поклонники делятся своим опытом времяпровождения дома с детьми, а также одаривают комплиментами малыша Джамалы.

«Ой какие глаза у малыша выразительные», «Глазки мамины!», «Хороший мальчик красивой мамы», «Милый малыш», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Джамала поделилась фото, на котором она предстала в ярком оригинальном образе. Певица была одета в красное платье, которое подчеркивает ее округлившийся животик, джинсовую куртку с воланами и красную шляпу. Джамала не поленилась и сделала себе макияж, что придало фотосессии особой пикантности.

Напомним, что Джамала показала животик и поплатилась, ее секрет раскрыли: "Снова будет...".

Как сообщала Politeka, беременная Джамала выбрала песню для Евровидения 2020, украинцы в восторге: «Не пропустите».

Также Politeka писала, что Джамала возвращается на Евровидение, несмотря на карантин: «Это будет божественно».