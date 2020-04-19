Известная украинская певица Даша Астафьева была показана в новом образе в Инстаграм

На фото Астафьева была совсем без одежды. Ее тело было прикрыто розами нежного розового цвета. Вокруг можно увидеть разную растительность и воду, скорее всего. У Даши были подняты руки, что придало снимку особой изюминки. Можно смело сказать, что певица в этом образе лучшая. Фотошоп или рисунок получился довольно интересным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на публикацию в Инстаграм.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали несколько комментариев, отметив, что Даша великолепная.

Ранее мы сообщали, что украинская певица Оля Полякова, которая во время карантина проводит игру «Правда или действие» со звездами, устроила настоящий батл с Дашей Астафьевой.

Запись прямого эфира появилась на странице Ольги Поляковой в Инстаграм. Девушки сыграли в игру «Правда или действие», в процессе которой отвечали на разные провокационные вопросы, а также выполняли задания друг друга.

Сообщалось, что украинская певица Даша Астафьева в облегающем платье впечатлила провокационным снимком.

В этот раз на ее странице в Instagram появилось фото, на котором певица позировала спящей в довольно необычном для нее образе, на удивление скромном.

На снимке Астафьева лежит на подушке в длинном обтягивающем платье, которое удачно подчеркивает все ее изгибы и внушительную грудь. Волосы артистки растрепаны, а ноги босые.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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