Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала праздничное видео в Инстаграм

На видео Леся позирует в голубом плаще и платке, а также черных штанах. На фоне можно увидеть толпу людей, а сама Никитюк стояла перед попом, который освятил паску и заодно телеведущую. Звезда не смогла в этот раз выйти "сухой из воды". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Христос Воскрес. Улыбайтесь. P.S. 2019 год", - написала Никитюк.

Фанаты успели посмотреть видео более 250 тысяч раз и написали множество комментариев:

"В прошлом году посвятили и за этот год тоже", "Это можно смотреть вечно", "Выходить нельзя!!", "Вспомнил фильмы для взрослых", "Воистину Воскресе", А говорила будешь сидеть дома с мамой и смотреть службу дома а ты спалилась аяй".

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала, как веселится дома под собственную песню.

Артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори серию кадров, на которых повеселилась в домашнем виде под еще не вышедшую музыкальную композицию. Не так давно артистка выпустила первую песню "Ямы", успех композиции, похоже, повлиял на артистку и она решила создать еще одну работу.

Сообщалось, что известная украинская телеведущая Леся Никитюк присоединилась к модному челенджу и показала себя без одежды.

Артистка решила показать себя в естественном виде в рамках специального челленджа, во время которого звезды остаются без одежды и белья, но прикрывают главное одной лишь подушкой.

Напомним, Никитюк в коротеньком топе разлеглась на полу перед девушкой

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