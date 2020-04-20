Знаменитая модель Тилан Блондо, которую прозвали самой красивой девочкой в мире, поделилась забавными фотографиями с домашнего карантина

Серию фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. 19-летняя французская красавица использовала маски соцсети, чтобы изменить себе цвет глаз. В итоге, один глаз у нее стал зеленым, а второй серым. Кроме этого, модель использовала фильтр с бабочками. Блондо кривлялась на камеру, показывая, как скучно ей сидеть дома.

За день пост модели собрал более 92 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Огонь», «Красивая», «Омг», «Я люблю тебя», «Мило», «Красивая», «Тилан, ты ангел», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тилан Блондо, которая попала в модельный бизнес еще ребенком, продолжает строить модельную карьеру. Девушка появлялась на обложках Vogue, L’officiel, Marie Claire и других известных журналов. Кроме этого, она пробует себя в кино.

Недавно Блондо поделилась с поклонниками домашним фото в пижаме со звездочками и с маской на лице. Дома на самоизоляции, как и другим звездам, Блондо приходится радовать фанатов не гламурными фотосессиями, а простыми домашними снимками. Так, модель решила показать подписчикам, как она ухаживает за лицом.

Напомним, что Тилан Блондо засветила сочные формы без нижнего белья: "Это слишком...".

Как писала Politeka, Тилан Блондо пошалила перед камерой после душа: дерзкие кадры.

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