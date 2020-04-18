Модель Тілан Блондо поділилася кумедними домашніми фото з мокрою головою

Французька співачка, яка прославилася ще в дитинстві як «найкрасивіша дівчинка в світі», часто ділиться у своєму Instagram новими фотографіями. Зараз Блондо сидить на карантині, тому замість кадрів з фотосесій публікує прості домашні знімки.

Як повідомляє Politeka.net, на цей раз модель опублікувала серію знімків, на яких вона позує перед камерою в домашньому вбранні і з мокрою головою. Ймовірно, "фотосесію" дівчина влаштувала відразу після душу. По всій видимості, Блондо занудьгувала на карантині і вирішила трохи побешкетувати перед камерою: на знімках дівчина корчить різні забавні пики і всіляко розважає глядачів.

Шанувальники моделі по достоїнству оцінили її фото. Особливо їх вразили яскраві очі моделі незвичайного зеленого відтінку.

Раніше ми писали про те, що Блондо поділилася в своєму Instagram новим фото, на якому показала, як доглядає за обличчям на карантині. На фото дівчина сидить в милій піжамі з зірочками, кокетливо приспустивши кофту з одного плеча. Красуня вирішила зайнятися доглядом за обличчям і нанесла на нього білу маску. При цьому моделі довелося фотографувати саму себе в дзеркалі.

Незважаючи на такий нехитрий знімок, шанувальники Блондо залишилися в захваті. Дівчину буквально засипали компліментами в коментарях.

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