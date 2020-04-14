На таке не кожна зважиться

Знаменита модель Тілан Блондо показала свій домашній образ в піжамі і масці для обличчя

19-річна французька красуня з дитинства встигла прославитися як «найкрасивіша дівчинка в світі» і зараз активно займається своєю кар'єрою моделі. Однак поки Тілан, як і багато інших, залишається вдома на самоізоляції, тому їй доводиться радувати шанувальників не гламурними фотосесіями, а простими домашніми знімками.

Як повідомляє Politeka.net, Блондо поділилася в своєму Instagram новим фото, на якому показала, як доглядає за обличчям на карантині. На фото дівчина сидить в милій піжамі з зірочками, кокетливо приспустивши кофту з одного плеча. Красуня вирішила зайнятися доглядом за обличчям і нанесла на нього білу маску. При цьому моделі довелося фотографувати саму себе в дзеркалі.

Незважаючи на такий нехитрий знімок, шанувальники Блондо залишилися в захваті. Дівчину буквально засипали компліментами в коментарях.

До цього ми писали, що Блондо поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому образі, але вельми спокусливій.

Модель підкорила природною красою. Без косметики і в звичайному одязі - Тілан все так само хороша. Так, заради жаркого знімка, дівчина одягла короткий топ (під яким, як видно, немає нижньої білизни) і широкі шорти малинового відтінку з веселим дитячим принтом.

Вражаючі форми юної і стрункої красуні нікого не можуть залишити байдужим - Тілан вміє себе подати.

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