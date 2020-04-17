Модель вже не знає, що придумати на карантині

19-річна французька супермодель Тілан Блондо, яку через ангельську зовнішність з дитинства називають "найкрасивішою дівчинкою", здивувала новим фото

Як передає Politeka.net, красуня поділилася кадром в "сторіз" в Instagram, на якому не посоромилася показати себе в незвичайній позі. Карантин вплинув і на Тілан - тепер замість гламурних фотосесій, дівчина виставляє домашні фото і кожен раз намагається придумати щось новеньке.

Так, юний талант модельного бізнесу постала в коротких чорних шортиках, які обтягнули її пружні стегна, чорній толстовці та зелених кросівках.

Дівчина ефектно сіла перед дзеркалом, сфотографувавши своє відображення - "нічого собі!" Красуня при цьому закрила очі і надула губки, ніби спить. Вона навіть підписала "zzz" - так в іноземних коміксах позначають звук хропіння.

Крім нудьгуючої Тілан (яка вирішила покривлятися перед дзеркалом), у кадр потрапив її рудий песик породи "шпіц" і розкидані речі по кімнаті.

Раніше ми повідомляли, Блондо вирішила показати у соцмережі косметичні процедури. Модель поділилася фото, на якому сидить у милій піжамі з зірочками, кокетливо приспустивши кофту з одного плеча, і з білою маскою на обличчі.

Незважаючи на такий нехитрий знімок, шанувальники Блондо залишилися в захваті. Дівчину буквально засипали компліментами в коментарях.

До цього ми писали, що Блондо поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому образі, але вельми спокусливому.

Модель підкорила природньою красою. Без косметики і в звичайному одязі - Тілан все так само хороша. Так, заради жаркого знімка, дівчина одягла короткий топ (під яким, як видно, немає нижньої білизни) і широкі шорти малинового відтінку з веселим дитячим принтом.

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