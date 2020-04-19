Известная российская певица Кристина Орбакайте показала совместное видео с дочерью в Инстаграм
На кадрах Кристина позирует в черном платье и клетчатой кофе, которую подвязала на поясе. Рядом с ней танцует дочь, которая танцевала в футболке и олимпийке или чем-то подобном. Образ дочь Орбокайте - Клавдия, дополнила заколкой на волосах. Девочка оказалась вся в бабушку и маму, танцевала и пела на видео. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
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Мы с @claudiazemtsova поём и танцуем для вас и вместе с вами. Подпевайте", - написала Орбакайте.
Фанаты посмотрели ролик почти 400 тысяч раз и написали несколько комментариев:
"Кристина поверь людям реально уже тяжело власть забыла что самоизоляция это огромный стресс", "Как же я Вас обожаю Кристина!", "Любимые. Вы всем подняли настроение!!", "Очень позитивно👍, подняли настроение. Спасибо", "Как круто, спасибо. Мы бы и от концерта не отказались, спасибо".
Сообщалось, что 48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка артистки Аллы Пугачевой, недавно сломала ногу и мечтает о скорейшем выходе на сцену.
Звезда поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм, где она предстала на сцене. В настоящее время певица находится с семьей в Майами, где с ней случилось несчастье. Кристина сломала лодыжку и вынуждена ходить в гипсе. Также она отменила все февральские концерты.
Напомним, Орбакайте показала редкие кадры своего отца с Пугачевой и раскрыла их главную тайну
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