Известная российская певица Кристина Орбакайте показала совместное видео с дочерью в Инстаграм

На кадрах Кристина позирует в черном платье и клетчатой кофе, которую подвязала на поясе. Рядом с ней танцует дочь, которая танцевала в футболке и олимпийке или чем-то подобном. Образ дочь Орбокайте - Клавдия, дополнила заколкой на волосах. Девочка оказалась вся в бабушку и маму, танцевала и пела на видео. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сидим дома, но не теряем бодрости духа и хорошего настроения!

Мы с @claudiazemtsova поём и танцуем для вас и вместе с вами. Подпевайте", - написала Орбакайте.

Фанаты посмотрели ролик почти 400 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Кристина поверь людям реально уже тяжело власть забыла что самоизоляция это огромный стресс", "Как же я Вас обожаю Кристина!", "Любимые. Вы всем подняли настроение!!", "Очень позитивно👍, подняли настроение. Спасибо", "Как круто, спасибо. Мы бы и от концерта не отказались, спасибо".

Сообщалось, что 48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка артистки Аллы Пугачевой, недавно сломала ногу и мечтает о скорейшем выходе на сцену.

Звезда поделилась новым фото в своем микроблоге в Инстаграм, где она предстала на сцене. В настоящее время певица находится с семьей в Майами, где с ней случилось несчастье. Кристина сломала лодыжку и вынуждена ходить в гипсе. Также она отменила все февральские концерты.

Напомним, Орбакайте показала редкие кадры своего отца с Пугачевой и раскрыла их главную тайну

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