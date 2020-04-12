48-летняя российская певица Кристина Орбакайте, дочка известной артисткаи Аллы Пугачевой, потрясла видеообращением

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала ролик в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала вместе с восьмилетней дочкой Клавдией (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Артистка и девочка расположились на покрывалах на полу: перед ними пасхальный калач в форме креста и крашеные яйца. Примечательно, что обе предстали в похожих нарядах: светлых платьях с вишенками.

Орбакайте поздравила поклонников с католической Пасхой, которая в этом году - 12 апреля. И в то же время отметила, что православные в этот день отмечают Вербное воскресенье.

"Очень часто католическая и православная Пасхи совпадают, но в этом году их разделяет неделя! У католиков сегодня Христос Воскресе🙏🌠 🐰#католическаяпасха #happyeaster #девочкикатолички", - написала Орбакайте в соцсети.

Несмотря на всю элегантность, роскошный макияж и идеальную прическу, некоторые пользователи заметили, что Кристина чем-то опечалена. Фолловеры моментально кинулись обсуждать пост:

"Лапочки, вишенки 🍒С праздником 🥰"

"Кристина Католичка????"

"Какие ВЫ вишенки!👍👍🍒"

"Какая большая девочка уже!!! Счастья вам! С праздником!!!👍"

"Вы такие грустные что с вами?"

"Клавочка-скромная, воспитанная, миленькая!!! Удачи тебе по жизни, девочка! Будь счастлива!!!!💕Полностью в мамочку-красавицу !!💝"

Ранее мы сообщали, тревогу по поводу мрачного состояния Кристины в соцсети забили еще раньше. Так, звезда делилась семейным фото с мужем, бизнесменом Михаилом Земцовым, и дочкой на католическое Вербное воскресенье, 5 апреля. Еще тогда люди заметили, что у певицы потухший взгляд, а некоторые даже заговорили о разводе. Однако, не все согласны с такой причиной грусти Кристины. Возможно, дело в карантине и отмене всех концертов.

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