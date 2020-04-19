19 апреля звезды отечественного шоу-бизнеса активно поздравляют поклонников с Пасхой, и исполнитель DZIDZIO не стал исключением
На своей странице в социальной сети Instagram Михаил Хома обратился к своим подписчикам, держа в руках корзину с куличами, яйцами и прочими пасхальными вкусностями, передает Politeka.net.
«Вкусной вам паски, вкусной колбаски, яичка вкусного и хрена вам к тому всему. Наешьтесь, люди, и будьте добрее! Христос воскрес!», – говорит артист.
Как видно на записи, музыкант сидит в студии звукозаписи, а в честь праздника он нарядился в желтую рубашку с разноцветной вышивкой.
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Всего за час запись собрала свыше 50 тысяч лайков, а также сотни поздравлений в ответ в комментариях.
Ранее мы сообщали, что украинский актер и певец DZIDZIO рассказал, на что потратил свой первый миллион. Как утверждает певец, деньги нужно вкладывать и избегать мимолетных расходов.
Дзидзьо признался, что свой заработанный второй миллион он потратил на съемки фильма – «DZIDZIO Первый раз».
«Я крупных покупок не делал, я всегда не выкладывал деньги, а вкладывал! Я считаю, что это правильно, потому что сейчас в Украине еще надо сеять, а жать будем позже!» – рассказал артист.
Мало кто знает, но Михаил Хома – выпускник Киевского национального университета культуры и искусств. Слово «Дзидзьо», которое он взял в качестве артистического имени, на бойковском (карпатском) говоре означает «дедушка» – так называли в селе деда музыканта по материнской линии, поляка Яна Маркуля.
Официальной точкой отсчета истории группы DZIDZIO считается 9 сентября 2009 года. Выйти из ресторанов на более широкую аудиторию Михаилу и товарищам помог друг детства Кузьма Скрябин, написавший для них песню «Старі фотографії». Она стала их первым хитом и помогла DZIDZIO пробиться в эфир местных радиостанций. После следующей композиции «Ялта» популярность группы стала расти огромными темпами.
Сегодня DZIDZIO – один из самых успешных и любимых проектов на украинской эстраде.
Напомним, DZIDZIO показал, как выглядел задолго до популярности.
А еще Politeka писала, что DZIDZIO в объятиях Кошевого устроил переполох.
Также Politeka сообщала, что DZIDZIO поделился, как будет готовиться к появлению ребенка.