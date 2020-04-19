Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала новое фото в Инстаграм

На фото Бузова стоит на поляне "Дома 2" и позирует в цветной куртке, а также ботинках и джинсах. Волосы у Ольги были распущенными. На фоне можно увидеть домик, поляну, а также миниатюрную Эйфелеву башню. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вот она я", - коротко процитировала принт на куртке Оля.

Фанаты успели поставить почти 500 тысяч лайков, среди которых была и "любовница Меладзе" Эрика Герцег. Пользователи также написали несколько комментариев:

"Красота какая", "Кайф", "Прелесть", "Ольга красотка, такая яркая", "ты самая топовая на земле", "Весной и не пахнет".

Сообщалось, что 34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова похвасталась подарком от возлюбленного Давида Манукяна.

Образ звезды завершили различные аксессуары. Бузова сделала макияж с акцентом на глаза. Также на лице выделяются брови. Пухлые губы подкрашенные коричневой помадой.

Певица присела рядом с букетом розовых роз, которые ей подарил бойфренд.

Сообщалось, что 34-летняя российская певица, блогер и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова вскружила голову откровенным фото.

Ольга предстала в коротком шелковом халате изумрудного цвета с кружевными вставками на плечах. Несмотря на то, что Бузова тщательно запахнулась, скрыв от взгляда любопытных самые вкусные прелести, все же сумела соблазнить тысячи сердец жаркой позой и манящими изгибами.

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