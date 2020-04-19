Популярность младшего принца и его супруги изменилась после отхода от королевской жизни

В противостоянии жен британських принцев герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон снова оставила позади герцогиню Сассекскую Меган Маркл

Об этом свидетельствует последний социальный опрос о популярности двух представительниц монаршего семейства, передает CNN.

Так, из двух тысяч опрошенных британцев 35% респондентов проголосовали за Кейт и принца Уильяма, в то время как принц Гарри его супруга набрали всего 24% симпатий.

Аналитики не исключают, что герцоги Сассекские могли бы набрать гораздо больше голосов, однако то, что они отказались от исполнения королевских обязанностей, сильно пошатнуло их позиции в глазах даже самых преданных поклонников.

Как известно, сейчас Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе, где, по-прежнему, находятся в поле зрения папарацци. Так, недавно пару сфотографировали на прогулке с собаками: биглем Гаем и лабродором Оз. Оба были в защитных банданах на лице, Меган держала в руках бутылочку санитайзера. После прогулки они уехали на серебристом автомобиле марки KIA.

В этот же день принца Гарри и Меган Маркл заметили, как они развозили еду нуждающимся жителям Лос-Анджелеса.

Выяснилось, что звездная чета действовала от некоммерческой организации Project Angel Food. Эта компания снабжает тяжелобольных людей бесплатным питанием. В основном, клиентами организации являются люди старше 60 лет.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

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