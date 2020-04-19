В противостоянии жен британських принцев герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон снова оставила позади герцогиню Сассекскую Меган Маркл

Об этом свидетельствует последний социальный опрос о популярности двух представительниц монаршего семейства, передает CNN.

Так, из двух тысяч опрошенных британцев 35% респондентов проголосовали за Кейт и принца Уильяма, в то время как принц Гарри его супруга набрали всего 24% симпатий.

меган маркл, принц гарри, кейт миддлтон, принц уильям

Аналитики не исключают, что герцоги Сассекские могли бы набрать гораздо больше голосов, однако то, что они отказались от исполнения королевских обязанностей, сильно пошатнуло их позиции в глазах даже самых преданных поклонников.

Популярные статьи сейчас

Выпившая Седокова проболталась о секрете Брежневой и Меладзе: "Симпатичная женщина увела..."

Доллар летит в пропасть, курс валют после Пасхи резко изменится: что ждет украинцев

Наташа Королева с Николаевым оторвалась на вечеринке у Валерии, видео: "А как же Тарзан?"

Ситуация с обменом пленных на грани, Зеленского вывели на чистую воду: "Это люди, не имеющие отношения к конфликту"
Показать еще

Как известно, сейчас Гарри и Меган живут в Лос-Анджелесе, где, по-прежнему, находятся в поле зрения папарацци. Так, недавно пару сфотографировали на прогулке с собаками: биглем Гаем и лабродором Оз. Оба были в защитных банданах на лице, Меган держала в руках бутылочку санитайзера. После прогулки они уехали на серебристом автомобиле марки KIA.

В этот же день принца Гарри и Меган Маркл заметили, как они развозили еду нуждающимся жителям Лос-Анджелеса.

Выяснилось, что звездная чета действовала от некоммерческой организации Project Angel Food. Эта компания снабжает тяжелобольных людей бесплатным питанием. В основном, клиентами организации являются люди старше 60 лет.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.