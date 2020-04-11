Дочка скандально відомого політика Михайла Добкіна Алла показала архівне фото зі своїм малюком

Як передає Politeka.net, 26-річна домогосподарка і молода мама Алла Добкіна активний користувач Instagram, зібрав багатотисячну аудиторію, яку часто радує різноманітними фото і відео.

Зараз дочка політика Михайла Добкіна, як і всі українці, перебуває на самоізоляції через карантин.

По всій видимості блондинці вже дуже нудно і необхідні нові локації для фотографії, а їх немає. Тому вона вирішила показати архівні фото, зроблені зі своїм сином.

«Так швидко виріс..дивлюся на фото..зараз зовсім інший вже 🖤», - підписала знімки вона.

Раніше ми писали, що Алла Добкіна поділилася з фотографією відпочинку. У січні вона з сім'єю була на Мальдівах. Вона активно публікувала фотографії в купальниках, а також спільні знімки з сином. Через два місяці Алла вирішила згадати приємні моменти з відпочинку. На кадрах дочка політика позувала у бікіні на пляжі і з сином за обідом. Образ красуня завершила солом'яним капелюшком.

Нагадаємо, що розніжена Алла Добкіна збурила українців визнанням: "Поцілунки тільки в ліжку".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дочка Добкіна розсунула ноги на камеру і здивувала визнанням: "Дуже кайфую від цього".

Також Politeka писала, що Алла Добкіна засвітила всі свої достоїнства в прозорій сітці: «ось це обсяги».