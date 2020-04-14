Дочка екс-депутата Михайла Добкіна Алла поскаржилася своїм шанувальникам на біди, що звалилися на її сім'ю

Повсякденним фото вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімку Алла сидить в машині. Видно, що вона трохи розпатлана і незібрана.

«Я не знаю що взагалі відбувається, але цей рік дуже дивний. Я сподіваюся, що влітку як-то все буде легше. Спочатку вірус цей..потім пару днів тому я виїжджала за продуктами, охоронець не закрив Сару (собаку мою) і я на неї наїхала..і вона просто лежала перед машиною..», - розповіла Алла.

Дівчина зазначила, що собаку прооперували і їй вдалося вижити.

Крім цього, Добкіна розповіла, що через пожежі у неї почалася серйозна алергія.

«Я 4 дні ходжу з жахливою алергією, очі постійно тру, не можу. Я не знаю, це на цю гарь..або на хімію, якою миється будинок..», - зазначила Добкіна.

Вона також додала, що їй шкода рятувальників, яким доводиться зупиняти пожежу, ризикуючи власним здоров'ям.

За годину пост Добкіної зібрав близько тисячі лайків. В коментарях шанувальники діляться своїми історіями, а також відзначають, що Алла ще не в найгіршому становищі.

«Головне, що бабки є. Бомжувати набагато гірше», «У моєї дитини ніколи в житті не було алергії і зараз 4-й день просто ппц», «Не бери дурного в голову! У Харкові затишніше», «Що така сумна?», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна похвалилася "хижою" обновкою: "Голлівуд відпочиває".

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