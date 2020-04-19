Известная актриса Татьяна Кравченко, которая играла роль Валюхи в сериале "Сваты", показала новое фото в Инстаграм

На фото Валюха позировала крупным планом и показала свое лицо. Можно легко заметить старческие морщинки Татьяны. Но это не мешает ей продолжать быть шикарной женщиной, хотя годы никого не щадят. Для кадра Кравченко накрасила губы и глаза. На фоне ничего не видно, так как он был полностью размыт. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всех со светлым праздником Пасхи", - написала Кравченко под фото.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Христос воскресе!Здоровья Вам и долгих лет без бед и испытаний!", "Красавица Татьяна", "С праздником ! И будьте здоровы, это самое главное".

Сообщалось, что звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает радовать своих поклонников.

На этот раз популярная российская актриса Татьяна Кравченко в своем микроблоге разместила свой портрет. Рисунок, по всей видимости, нарисовал и подарил художник, который является поклонником таланта Кравченко, однако, чье авторство, она не указала.

Единственное что, актриса поинтересовалась у фолловеров, есть ли схожесть с рисунком.

Ранее мы сообщали, что 66-летняя актриса Татьяна Кравченко, которая известна украинскому зрителю по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты" покрасовалась в компании своей вечной сериальной соперницы и подруги одновременно.

«С Людмилой Викторовной ❤️😍», - подписала артистка свое новое фото. На снимке она сидит с коллегой по съемочной площадке, они смотрят на монитор компьютера и улыбаются, прислонившись друг к другу.

Напомним, звезды сериала «Сваты» поразили внешностью в молодости

А еще Politeka писала, что муж Валюхи из "Сватов" притащил в дом любовницу

Также Politeka сообщала, что покинувшая "Сваты" звезда выдала правду о героине и показала себя в жизни



