Известная актриса Татьяна Кравченко, которая играла роль Валюхи в сериале "Сваты", показала новое фото в Инстаграм
На фото Валюха позировала крупным планом и показала свое лицо. Можно легко заметить старческие морщинки Татьяны. Но это не мешает ей продолжать быть шикарной женщиной, хотя годы никого не щадят. Для кадра Кравченко накрасила губы и глаза. На фоне ничего не видно, так как он был полностью размыт. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Всех со светлым праздником Пасхи", - написала Кравченко под фото.
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Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:
"Христос воскресе!Здоровья Вам и долгих лет без бед и испытаний!", "Красавица Татьяна", "С праздником ! И будьте здоровы, это самое главное".
Сообщалось, что звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает радовать своих поклонников.
На этот раз популярная российская актриса Татьяна Кравченко в своем микроблоге разместила свой портрет. Рисунок, по всей видимости, нарисовал и подарил художник, который является поклонником таланта Кравченко, однако, чье авторство, она не указала.
Единственное что, актриса поинтересовалась у фолловеров, есть ли схожесть с рисунком.
Ранее мы сообщали, что 66-летняя актриса Татьяна Кравченко, которая известна украинскому зрителю по роли Валюхи Будько в сериале "Сваты" покрасовалась в компании своей вечной сериальной соперницы и подруги одновременно.
«С Людмилой Викторовной ❤️😍», - подписала артистка свое новое фото. На снимке она сидит с коллегой по съемочной площадке, они смотрят на монитор компьютера и улыбаются, прислонившись друг к другу.
Напомним, звезды сериала «Сваты» поразили внешностью в молодости
А еще Politeka писала, что муж Валюхи из "Сватов" притащил в дом любовницу
Также Politeka сообщала, что покинувшая "Сваты" звезда выдала правду о героине и показала себя в жизни