Дочка российского телеведущего Леонида Якубовича Варвара кардинально изменила свой имидж



Как передает Politeka.net, соответственные снимки она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Известно, что Варвара учится в МГИМО на факультете журналистики, но нередко заявляла, что в будущем хочет стать певицей.

Кроме того, девушка увлекается косплеем и фильмом "Мстители", а результатами своих перевоплощений делится со своими подписчиками в Instagram.

Отметим, что ранее она была брюнеткой и на снимках в соцсетях она выглядела довольно застенчиво.

Но, накануне своего 22-летия дочь ведущего "Поле чудес" решила резко поменять свой образ и перекрасила вызывающие зависть густые локоны в ярко-рыжий цвет.





Стоит отметить, что сама Варвара тоже не афиширует родственные связи с известным всей России отцом. Свою страницу в Инстаграм она ведет под псевдонимом.



Но все же, в сети появился снимок, на котором нарядные отец с еще 21-летней Варварой позируют перед камерами.

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